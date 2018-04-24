Мигрантов удалось спасти

В Средиземном море у побережья Ливии в понедельник перевернулась очередная лодка с нелегальными мигрантами. Прибывшие своевременно сотрудники береговой охраны оказали помощь тонущим людям. Как сообщается, во время этого инцидента были спасены 63 мигранта. За последние несколько дней в Средиземном море было спасено более 1000 мигрантов. Ранее, в воскресенье, ливийская береговая охрана обнаружила тела 11 человек, которые пытались добраться до Италии и перехватила две лодки с мигрантами. Ливия является одним из наиболее популярных отправных пунктов для мигрантов, пытающихся достичь Европы по морю.