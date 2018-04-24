Гренландия не перепутье. В вторник в этой стране проходят выборы в местный парламент. И главным политическим лозунгом является отделение от Дании: за независимость Гренландии выступают 6 из 7 местных партий.
Население Гренландии хочет отделения от Дании
Население Гренландии хочет отделения от Дании
Однако основной вопрос заключается в том, как отделиться, не обрушив и без того хрупкую экономику острова?
В 1979 году Гренландия получила автономию, но Копенгаген по-прежнему сохраняет контроль над внешней политикой и обороной острова.
Ежегодно Гренландия, население которой составляет около 60 тысяч человек, получает от датского правительства почти 500 миллионов евро субсидий. Страна страдает от отсутствия инфраструктуры и нехватки квалифицированной рабочей силы.
Кроме того, глобальное потепление привело к исходу населения из отдаленных населенных пунктов. Инуиты, как и другие коренные народы, разрываются между традициями и модернизацией острова. Напряженность привела к тому, что в Гренландии отмечается один из самых высоких в мире показателей самоубийств, а треть детей являются жертвами сексуальных надругательств.