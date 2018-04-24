Шесть автоматов, пара пистолетов-пулемётов, винтовка, обрез, большое количество боеприпасов и оптические прицелы. Такой арсенал был обнаружен в Северной Италии во время обыска в автомобиле, который прибыл из Словении, — говорится в отчёте итальянской полиции. За рулём находился 52-летний босниец, он задержан.
В Италии задержан "арсенал на колёсах"
В Италии задержан "арсенал на колёсах"
Правоохранители отмечают, что обыск провели в рамках регулярной проверки на приграничной автотрассе. Не обошлось без короткой погони, после которой водитель не смог объяснить цель поездки и обстоятельства аренды автомобиля.
По предварительным данным груз собирались переправить в Барселону — соответствующие бумаги, якобы, нашли у задержанного. Итальянские издания пишут, что в деле замешаны спецслужбы и именно их данные о маршрутах перевозки оружия позволили задержать автомобиль у границы.