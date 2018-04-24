Финнов лишат безусловного дохода. В начале 2019 года правительство завершит первый национальный эксперимент по выплате гражданам фиксированной суммы вне зависимости от трудоустройства.

С января 2017 года 2 тысячи безработных ежемесячно получали от государства по €560. По задумке Бюро соцобеспечения народонаселения, это должно было мотивировать граждан к поиску вакансий - ведь если они находили работу в течение двух лет, выплаты за ними сохранялись.

Если бы эксперимент подтвердил состоятельность программы, в будущем к ней могли бы подключить всех совершеннолетних граждан страны. А безусловный доход пришел бы на смену пособий, на которых многим сегодня сидеть зачастую гораздо комфортнее, чем выходить на работу.

Однако кабинет министров отклонил заявку на продолжение эксперимента, причину так и не назвав. Решение правительства подверглось жесткой критике: по мнению авторов проекта, для получения достоверных результатов необходимо больше времени и денег.