Могерини: ЕС - не военный игрок в Сирии

Отвоевав Восточную Гуту, сирийская армия и её союзники пытались во вторник подавить остающиеся очаги сопротивления повстанцев вокруг Дамаска. В тот же день в Брюсселе Евросоюз и ООН открыли конференцию в поддержку сирийского народа. Верховный представитель ЕС по внешним делам и безопасности исключила возможность коллективного вмешательства стран-членов в сирийский конфликт:

«Мы по-прежнему считаем жизненно важным прекращение боевых действий и обеспечение гуманитарного доступа, - сказала Федерика Могерини. - ЕС не является и никогда не был военным игроком в Сирии, мы гуманитарный и политический игрок».

Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что ситуация в ней достигла самого большого наказала с 2011 года, и предупредил об опасности наступления армии на последний крупный оплот сирийской оппозиции:

«Идлиб - это большой новый вызов: 2,5 миллиона человек, и вряд ли все они террористы - это женщины, дети, мирные жители, - сказал Стаффан де Мистура. - Поэтому мы надеемся, что Идлиб не станет новым Алеппо или новой Восточной Гутой ».

В первый день работы брюссельской конференции представители 85 стран и организаций решали, как лучше помочь 18 миллионам сирийцев, 13 миллионов из которых счатаются внутренне перемещеными, а остальные 5 спасаются в соседних странах.

«Сирийский Арабский Красный Полумесяц доставляет продукты питания и непродовольственные товары туда, где есть наибольшая в них потребность, и где не хватает медицинских услуг, - сказала сотрудник Международного комитета красного креста Пола Фицджеральд. - Наш бюджет в этом году всего около 50 миллионов швейцарских франков, и в нем имеется огромная брешь».

Корреспондент Евроньюс Изабель Маркеш да Силва передаёт:

«После прошлогодней конференции 33 из 42 доноров выполнили свои обязательства, но собранные деньги составляют лишь половину того, что просила ООН. Звучат призывы к большей солидарности со стороны международного сообщества».