В Стамбуле возобновились судебные слушания по делу оппозиционной газеты "Джумхуриет". Во вторник генеральный директор газеты Акин Аталай, который находится в заключении уже более 500 дней, отверг обвинения в том, что сотрудники газеты оказывали содействие террористическим организациям. По его словам, "газету "Джумхуриет" хотят передать в послушные руки, а сам судебный процесс служит ультиматомом для других изданий и журналистов в Турции".
Слушания по делу "Джумхуриет"
Слушания по делу "Джумхуриет"
Слушания продлятся до пятницы, а затем ожидается вынесение вердикта.
Уголовное преследование 17 сотрудников «Джумхуриет» началось в октябре 2016 года после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, а также материал о поставках оружия турецкими спецслужбами радикальным исламистам в Сирии.