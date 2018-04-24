Слушания по делу "Джумхуриет"

В Стамбуле возобновились судебные слушания по делу оппозиционной газеты "Джумхуриет". Во вторник генеральный директор газеты Акин Аталай, который находится в заключении уже более 500 дней, отверг обвинения в том, что сотрудники газеты оказывали содействие террористическим организациям. По его словам, "газету "Джумхуриет" хотят передать в послушные руки, а сам судебный процесс служит ультиматомом для других изданий и журналистов в Турции".