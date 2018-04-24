Шанхайская организация сотрудничества становится глобальным игроком, особенно после прошлогоднего расширения. Об этом заявлено в Пекине на встрече глава МИДов ШОС. В понедельник там же состоялась встреча министров обороны.
«ШОС становится глобальным игроком»
«ШОС становится глобальным игроком»
В отличие от реальных успехов в области безопасности, экономические результаты деятельности ШОС далеко не столь очевидны, о чём прямо говорили эксперты неделю назад на форуме в Сочи.
Наблюдатели отмечают, что на фоне экономического противостояния с США Китай всё активнее берёт на себя инициативу в рамках организации.
Ван И, глава МИД Китая:
«На саммите в Астане ШОС приветствовала Индию и Пакистан как полноправных членов организации. Потенциал сотрудничества и международного влияния возрос ещё больше. ШОС стала крупнейшей региональной организацией в мире, и привлекает самое широкое внимание мирового сообщества».
Однако именно старый конфликт между новыми участниками ШОС может затормозить самый крупный и амбициозный проект, предложенный Китаем — «Один пояс и один путь», план создания трансевразийских транспортных коридоров.
Индия отказалась ставить свою подпись под этим проектом, поскольку один из коридоров планируется проложить через Кашмир, фактически управляемый Пакистаном, но Индия считает его частью своей территории.