Лукашенко: «Нам сейчас не до референдумов»

Белорусский президент Александр Лукашенко не исключает изменения конституции и сокращения полномочий главы государства: это стало одной из тем ежегодного послания народу и парламенту.

Однако такие реформы, по его словам, следует проводить аккуратно и не спешить с конституционным референдумом — о возможности которого в республике говорят не первый год: