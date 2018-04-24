Лукашенко: «Нам сейчас не до референдумов»

Белорусский президент Александр Лукашенко не исключает изменения конституции и сокращения полномочий главы государства: это стало одной из тем ежегодного послания народу и парламенту.
Однако такие реформы, по его словам, следует проводить аккуратно и не спешить с конституционным референдумом — о возможности которого в республике говорят не первый год:
«Нам сейчас не до референдумов. Нам надо в этой бурной, хаотичной, беспорядочной и опасной ситуации в мире выстоять. <...> Если кто-то рассчитывает, что мы примем [поправки в] Конституцию и этим самым создадим фундаменты для наших „майданов“ и „майданутых“ — этого в стране не будет, пока я президент».
Примером неудачного подхода к политическим реформам Лукашенко назвал недавние события в Армении. При этом часть ответственности за кризис в этой стране, по мнению белорусского лидера, лежит и на странах Евразийского экономического союза.