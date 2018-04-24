Музыка вместо вражды

Музыка объединяет. Это то, что на своем примере доказывают артисты из Сербии, Боснии и Герцеговины и частично признанной республики Косово. Фестиваль "Балкан трафик" прошел в Брюсселе. Продлился он четыре дня. И в течение этого времени музыканты пытались навести мосты между странами, что зачастую не удается политикам.

Bimbimma, хип-хоп исполнитель из Косова: "До войны у меня было много друзей-сербов, боснийцев, хорватов. Так что происходящее на этой площадке естественно. Это то, что нужно было сделать раньше. И я рад, что наконец-то это произошло. Культурный обмен необходим для того, чтобы люди могли делиться своими взглядами. Это основа сотрудничества в других сферах".

Марсело, хип-хоп исполнитель из Сербии: "Мы или начнем работать вместе, или убьем друг друга. Думаю, работать и жить вместе – это все-таки несколько лучше".

Мероприятие традиционно собирает фолк-исполнителей. Но в этом году организаторы захотели расширить горизонты и позвали представителей уличных направлений.

На нынешнем фестивале зрители могли познакомиться с творчеством не только балканских музыкантов. Например, на сцене выступил бельгийский хип-хоп исполнитель Юссеф Свотс:

"Я открыл для себя балканскую музыку. Раньше я о ней ничего не знал. И всё это стало возможным благодаря сотрудничеству между артистами".

Своим творчеством участники фестиваля пытаются привлечь внимание к социальным проблемам, которые волнуют жителей не только балканских стран. Кроме того, музыканты не обходят стороной и серьезные философские проблемы.

Bimbimma: "Мы боремся с коррупцией, с коррумпированным сознанием, с коррумпированным звучанием. Главная же наша война – материализма против спиритуализма".

Народная музыка – то, без чего этот фестиваль не смог бы существовать. Звучание традиционных инструментов по-прежнему заставляет зрителей броситься в пляс. Но поколения меняются, а потому организаторы решили, что пришло время для обновлений.

Николя Виерс, продюсер фестиваля: "На Балканах подрастает новое поколение. Балканы – это ведь не только традиции, не только народная культура, но и современность. Благодаря музыке и искусству Европа и Балканы могут встретиться еще раз. Мы открываем "уличную" главу нашей книги".

Зрителям задумка организаторов явно пришлась по душе. Все направления они принимают на ура.

"Здесь так оживленно. Все очень счастливы. Музыка так разнообразна, сколько стилей можно встретить на Балканах. Это чудесно!"

В этом году фестиваль прошел в 12-ый раз. Он собрал более 400 артистов. География все шире и шире. Румыния, Болгария, Польша, Нидерланды – музыканты приехали со всей Европы. Так что зрители сполна могли насладиться музыкальным разнообразием.