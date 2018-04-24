Тысячи жителей Еревана собрались на территории мемориального комплекса «Цицернакаберд». Они минутой молчания почтили память 1,5 миллионов жертв геноцида армян на территории Османской империи в начале 20 века. Анкара факт геноцида не признает, объясняя произошедшее реалиями времени в годы первой Первой мировой войны.
День памяти в постреволюционной обстановке
День памяти в постреволюционной обстановке
Еще накануне на улицах крупных городов Армении царила праздничная атмосфера. Национальная музыка, танцы и фейерверки: сторонники оппозиции отмечали отставку премьер-министра Сержа Саргсяна на фоне массовых акций протеста.
"Нам удалось то, что и представить себе было невозможно еще двадцать лет назад. Первым делом необходимо полностью поменять состав правительства: коррупция разрослась в Армении до невиданных размеров. Это должно измениться", - говорит музыкант Арман Абгарян.
"Наконец-то мы избавились от этих диктаторов", - говорит Марин Узунян, домохозяйка.
Массовые протесты начались из-за выдвижения экс- президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра после того, как в результате конституционной реформы Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.
“Я рад, что он принял правильное решение и передал власть народу", - говорит экономист Севак Тигранян.
“Теперь к власти придут новые силы. И мы сможем самостоятельно строить наше будущее", - отмечает безработный Армен Саркисян.
Самый массовый митинг в Ереване прошел 22 апреля: на него вышли, по разным оценкам, до 160 тыс. человек. Тогда же полиция задержала около 300 манифестантов. На следующий день на сторону протестующих начали переходить военные.