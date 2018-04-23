Серж Сарксян ушёл, улицы ликуют

Улица победила. Многодневные протесты в Армении привели к смене власти. В отставку подал Серж Саргсян, человек, который оставался во главе государства более десяти лет и, вопреки его же обещанию, 17 апреля был назначен премьер-министром, то есть, по новой редакции конституции, опять на высший пост.

Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Это соратник Саргсяна по Республиканской партии. Именно он вел переговоры с лидером оппозиционного объединения «Гражданский договор» Николом Пашиняном, когда тот сидел за решеткой. Пашинян утверждал, что именно Карапетян добился освобождения политика и заключил с ним некую сделку — о её содержании лидер «Гражданского договора» обещал рассказать на очередном вечернем митинге в Ереване, но Саргсян его опередил.

«Никол Пашинян был прав, я ошибся. Есть несколько решений, но не одно из них для меня неприемлемо», — заявил глава государства, объясняя свою отставку.

В это время на улицах в центре Еревана оставались тысячи протестующих, а в воскресенье оппозиционная демонстрация собрала, по разным оценкам, более сотни тысяч человек. Добиваясь освобождения Пашиняна люди перекрывали федеральную трассу.

Полиция разгоняет акцию протеста в Ереване Reuters

К демонстрантам открыто присоединилась группа военных, дав основания для публикаций об эскалации напряжённости. В министерстве обороны фактически подтвердили это, заявив, что подобные действия «грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах».

Полицейские задерживают демонстранта в Ереване Reuters

Теперь протесты сменились гуляньями — противники Саргсяна празднуют по всему миру. Конечно, самые масштабные торжества разворачиваются в Ереване: с национальными флагами и песнопениями. На центральной площади откупорили шампанское, принесли торт. Для празднующих уход Саргсяна в Армении наступила новая эра. Эти люди уверены, что добились исторических перемен для своей родины.