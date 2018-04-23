Третий ребёнок принца Уильяма и Кейт Миддлтон представлен подданным: спустя несколько часов после рождения герцогиня Кембриджская показала малыша публике, собравшейся у дверей больницы святой Марии в Лондоне.
Новорождённого показали подданным
Новорождённого показали подданным
Мальчик весом 3800 появился на свет в 11 утра. При рождении сына присутствовал Уильям. Посмотреть на малыша уже приходили брат и сестра: в июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015 — девочка Шарлотта.
Сообщается, что Елизавета II и вся королевская семья встретили новость с восторгом — равно как и тысячи британцев. На телебашне Лондона крутится баннер «Это мальчик!»
Имя пятому в очереди на британский престол будет выбрано через несколько дней.