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Великобритания

Новорождённого показали подданным

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Новорождённого показали подданным

Новорождённого показали подданным
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Reuters
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Третий ребёнок принца Уильяма и Кейт Миддлтон представлен подданным: спустя несколько часов после рождения герцогиня Кембриджская показала малыша публике, собравшейся у дверей больницы святой Марии в Лондоне.

Мальчик весом 3800 появился на свет в 11 утра. При рождении сына присутствовал Уильям. Посмотреть на малыша уже приходили брат и сестра: в июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015 — девочка Шарлотта.

Сообщается, что Елизавета II и вся королевская семья встретили новость с восторгом — равно как и тысячи британцев. На телебашне Лондона крутится баннер «Это мальчик!»

Имя пятому в очереди на британский престол будет выбрано через несколько дней.