Турецкая оппозиция объединяется в преддверии досрочных парламентских и президентских выборов, намеченных на 24 июня. В понедельник в Анкаре провели переговоры о сотрудничестве председатель ведущей оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу и лидер крайне правой исламисткой партии "Cаадет" (Партия процветания) Темель Карамоллаоглу.
Турецкая оппозиция объединяется
Турецкая оппозиция объединяется
Накануне к участию в выборах была допущена новая оппозиционная "Хорошая партия", сформированная экс-министром внутренних дел Турции и бывшим депутатом Партии националистического движения Мерал Акшенер. 15 депутатов Республиканской народной партии перешли в ряды молодой политической силы, что позволило ей сформировать собственную парламентскую фракцию и получить право на участие в выборах.
Всего до досрочных выборов допущены десять политических партий: правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Партия националистического движения, основная оппозиционная Республиканская народная партия, прокурдская Партия демократии народов, "Хорошая партия", партия "Родина", Партия процветания ("Саадет"), Демократическая партия, Партия великого союза и Независимая партия Турции.