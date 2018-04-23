По последним данным, 9 человек стали жертвами трагедии в Торонто, ещё 16 доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель шефа полиции мегаполиса Питер Юн.
Торонто: погибли 9 человек, еще 16 пострадали
Торонто: погибли 9 человек, еще 16 пострадали
Белый микроавтобус наехал на пешеходов на одном из оживлённых перекрёстков в центре города, после чего скрылся. Однако полиция оперативно обнаружила автомобиль и задержала водителя.
«Я увидела белый грузовик и отошла на тротуар; люди кричали „Остановите машину!“, но он не останавливался, он продолжал ехать и сбивал людей. Трое так и остались лежать и не шевелились».
«Я поднял голову и увидел, как минивен сбил мужчину на перекрёстке. Был зелёный, так что я выбежал на дорогу, чтобы остановить другие машины; началось полное столпотворение, все как с ума сошли», — рассказывают очевидцы.
Район, где произошла трагедия, остаётся оцеплен. Версий произошедшего пока нет, полиция Торонто в официальном заявлении пообещала сделать всё возможное для выяснения деталей. На данный момент рассматриваются все варианты, в том числе возможность теракта.