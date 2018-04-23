Сирийский беженец о пытках и революции

Из пыльной сирийской пустыни в тесный бельгийский городок Лувен-ла-Нёв и его Университет - такой путь проделал сирийский беженец Яхия Хакум, побывав по пути в зловещей тюрьме Сайедная под Дамаском.

В 2011 году он примкнул к движению протеста против президента Башара Асада, возлагая на него вину за безработицу и политические репрессии. Сам Хакум был схвачен, провёл 45 дней в застенках. Он говорит, что там его подвергли пыткам, из-за чего он потерял в весе 31 килограмм.

«Когда меня выпустили, от меня остались кожа да кости, люди шарахались при виде меня, - вспоминает Яхиа. - Систематические пытки приводят к таким физическим изменениям».

Хакум решил не вступать в Свободную сирийскую армию, а бежать за границу. Итальянский священник Отец Паоло Далолио помог ему получить студенческую визу в Бельгию, где он теперь изучает политические науки и продолжает оппозиционную деятельность.

«Я предпочел покинуть Сирию, чем убивать кого-то за то, что он не разделяет мои политические взгляды. Мое единственное оружие - это слово. Я не обладаю влиянием или властью. Поэтому единственное, что я могу сделать для своей страны, - это свидетельствовать о прошлых событиях и рассказывать о сегодняшних.»

Относительно будущего Сирии - Хакум не верит, что мир наступит в результате переговоров с участием Ирана, России и Турции. По его мнению, эффективным посредником может выступить только Европа.

«Она уже взяла на себя роль огромной НКО, которая предоставляет гуманитарную помощь и платит деньги, - продолжал Яхиа Хакум. - Евросоюз играет большую роль посредством экономических санкций, которые соблюдаются его странами-членами».

Он считает, что конфликт в Сирии не закончится, если международное сообщество будет и дальше поддерживать так называемую официальную оппозицию, представляющую интересы других стран — Саудовской Аравии, Египта, Катара.

«Редко слышно мнение сирийцев, живущих в своей стране. Никому не известны настоящие сирийские представители, которое вышли из сердца революции, чтобы представлять революцию. Революция - это не просто свержение старого строя, это историческая борьба против Асада. Это революция молодежи, а у нашей молодежи никогда не было возможности выступать на политическом уровне».

Сам Яхия учится ораторскому мастерству. Он надеется применить его, вернувшись в Сирию политически грамотным и свободным человеком.