В этом выпуске обзора “Вкратце из Брюсселя”:
Накануне конференции доноров Сирии. На защите "свистунов"
Накануне конференции доноров Сирии. На защите "свистунов"
Гуманитарная ситуация в Сирии обострилась за год, прошедший после международной конференции по этому вопросу в столице Бельгии. По её итогам удалось собрать 6 млрд евро. На этой неделе Евросоюз и ООН проводят вторую Брюссельскую конференцию доноров Сирии, надеясь собрать 10 млрд.
Евросоюз сотрясают скандалы, связанные с утечкой информации изнутри компаний и организаций. Её сливают сотрудники, которые изобличают в различных нарушениях собственное начальство. Вице-президент Еврокомиссии объявил, что для их защиты подготовлен проект союзного закона.