Накануне конференции доноров Сирии

Гуманитарная ситуация в Сирии обострилась за год после международной конференции по этому вопросу в столице Бельгии. По ее итогам удалось собрать 6 млрд евро. На этой неделе Евросоюз и ООН проводят вторую Брюссельскую конференцию доноров Сирии. В её культурной программе — выставка живописи.

«Дело в том, что после окончания войны Сирии не понадобится помощь, - говорит куратор Алма Салем. - Если прекратится борьба за её ископаемое топливо, и ей достанутся собственные богатства недр и плодородная почва, то Сирия прокормит свой народ».

85 стран и неправительственных организаций направили на конференцию своих представителей. От России будет постпред при ЕС, хотя приглашали министра иностранных дел.

Участники попытаются собрать более 10 млрд евро на помощь до 2020 года 13 миллионам внутренне перемещенных сирийцев и 5 миллионам беженцев в регионе.

Евросоюз уже изыскал на это с начала войны в 2011 году около 10 млрд евро.

Он принял около миллиона беженцев, а также заключил соглашение с Турцией, которая за деньги удерживает у себя сирийцев, за что его критикует глава Европейского совета по делам беженцев и эмигрантов:

«Европа должна оставаться местом, предлагающим защиту. В ней должно быть обеспечено право на убежище, - сказала Кэтрин Вуллард. - В противном случае Европа рискует лишится доверия, и всё больше стран внутри неё пойдут путём отказа в доступе к убежищу».

Евросоюзу не удалось равномерно расселеть у себя сирийских беженцев, прибывших в Грецию и Италию. Омар Таршех родился недалеко от Хомса. Он сумел добраться до Брюсселя, где с 2015 году он занимается интеграцией соотечественников в бельгийское общество:

«Мы помогали им найти жильё, дома или квартиры. Мы также учим их, например, как написать профессиональное резюме. Это поможет им найти такую хорошую работу, о какой они пока могут только мечтать! "