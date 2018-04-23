Сеул отключил громкоговорители на границе с КНДР. Приостановка пропагандистских трансляций с критикой политической системы соседей - жест доброй воли в преддверии переговоров между лидерами двух стран. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын встретятся в приграничном пункте Пханмунджом 27 апреля - впервые за последние десять лет.
Сеул отключил громкоговорители
Сеул отключил громкоговорители
Ранее в Пхеньяне заявили о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет.
Также стало известно о скорой встрече северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Подобные переговоры на высшем уровне пройдут уже в ближайшие недели - впервые за 60 лет.
В то же время, пока Пхеньян не последовал примеру соседей и громкоговорители по собственную сторону границы не отключил. Войну при помощи радиовещания страны ведут с 1963 года.