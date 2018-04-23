Французские железнодорожники и сотрудники авиакомпании Air France возобновили забастовки. В ближайшие пару дней это грозит новыми серьёзными транспортными проблемами.
Французские железнодорожники и авиация бастуют вместе
Французские железнодорожники и авиация бастуют вместе
Ожидается, что ходить будут лишь 30-40 процентов поездов. Это оценки национальной железнодорожной компании SNCF. Ситуация осложняется тем, что наиболее активно забастовку поддерживают машинисты. Руководство Air France обещает выполнить хотя бы 3/4 своих рейсов, намеченных на понедельник и вторник.
Профсоюзы железнодорожников требуют отказаться от реформы, которая предусматривает, в частности, возможность приватизации SNCF и допуск в отрасль частных структур. Протестующие боятся потерять привилегии государственных служащих. Они говорят о рисках снижения качества обслуживания и повышения цен. Профсоюз Air France добивается роста зарплат.
Дни забастовок совпали впервые с начала обеих протестных кампаний, хотя, по оценкам предприятий, процент бастующих сотрудников снижается.