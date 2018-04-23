Нэшвилл: полиция ищет нападавшего

Американская полиция продолжает поиски мужчины, устроившего стрельбу в кафе в пригороде Нэшвилла. Предположительно, он имеет при себе оружие. Инцидент произошел в воскресенье рано утром. Злоумышленник открыл стрельбу по посетителям кафе, в результате четыре человека погибли, трое получили ранения. Правоохранительные органы установили личность нападавшего. По данным полиции, это 29-летний Трэвис Рейнкинг, который был практически без одежды. Мужчина скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.