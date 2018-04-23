Американская полиция продолжает поиски мужчины, устроившего стрельбу в кафе в пригороде Нэшвилла. Предположительно, он имеет при себе оружие. Инцидент произошел в воскресенье рано утром. Злоумышленник открыл стрельбу по посетителям кафе, в результате четыре человека погибли, трое получили ранения. Правоохранительные органы установили личность нападавшего. По данным полиции, это 29-летний Трэвис Рейнкинг, который был практически без одежды. Мужчина скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.
Нэшвилл: полиция ищет нападавшего
Нэшвилл: полиция ищет нападавшего
Один из посетителей кафе смог оказать сопротивление нападавшему, и по всей вероятности, благодаря его действиям были спасены другие люди.
Джеймс Шоу, посетитель кафе:
"Я ударил его дверью, и его винтовка застряла, съехала вниз. Мы начали драться. Мне удалось его схватить и отбросить на прилавок".
Как сообщается, в июле прошлого власти задержали Рейнкинга за нахождение в запретной зоне недалеко от Белого дома, где он намеревался встретиться с президентом США. Тогда у него изъяли четыре вида огнестрельного оружия.