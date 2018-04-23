Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку

На фоне массовых акций протеста премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. В заявлении, опубликованном на сайте главы правительства, говорится: "Обращаюсь к тем, кто хочет мой отставки. Никол Пашинян был прав, я ошибся. Есть несколько решений, но не одно из них не для меня. Я ухожу от должности премьера и главы Армении. Мир, гармония и толерантность всем нам".

Ранее в Ереване из следственного изолятора был освобожден лидер антиправительственных акций протеста, депутат парламента Армении Никол Пашинян. Отпущены также двое других парламентариев от оппозиции Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Пашинян заявил, что встречался в СИЗО с первым вице-премьером Армении Кареном Карапетяном.