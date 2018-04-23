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Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку

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Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку
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Reuters
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На фоне массовых акций протеста премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. В заявлении, опубликованном на сайте главы правительства, говорится: "Обращаюсь к тем, кто хочет мой отставки. Никол Пашинян был прав, я ошибся. Есть несколько решений, но не одно из них не для меня. Я ухожу от должности премьера и главы Армении. Мир, гармония и толерантность всем нам".

Ранее в Ереване из следственного изолятора был освобожден лидер антиправительственных акций протеста, депутат парламента Армении Никол Пашинян. Отпущены также двое других парламентариев от оппозиции Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Пашинян заявил, что встречался в СИЗО с первым вице-премьером Армении Кареном Карапетяном.

В течении дня к демонстрантам в Ереване примкнули десятки невооруженных военных миротворческой бригады. Министерство Обороны Армении в официальном заявлении обвинило их в нарушении нейтралитета армии во внутригосударственных процессах и обещало принять жесткие меры.

REUTERS
Митинг в Ереване REUTERS

Накануне в столице в Армении прошел антиправительственный митинг, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Десятки демонстрнтов были задержаны. Наблюдатели называют нынешние акции протеста самыми масштабными в современной истории страны.

Прямая трансляция из Еревана "Радио Свобода":