Сирийская авиация нанесла удары по населенным пунктам к югу от Дамаска в Хаджаре аль-Асваде, правительственные СМИ сообщают, что цель военных - уничтожение складов и командных пунктов боевиков, сопротивляющихся режиму Асада.
Неформальный Совет Безопасности
Неформальный Совет Безопасности
Тем временем власти Швеции, временного члена Совета Безопасности ООН, пригласили 15 постоянных представителей государств в Совете, и генсека ООН Антониу Гутерриша провести неформальное заседание по прекращению войны в Сирии.
По этому поводу высказался специальный представитель Генерального секретаря ООН по сирийскому урегулированию Стаффан де Мистура: "Это была напряженная и опасная неделя, мы должны снизить накал событий. Это первое, что требуется сделать всем, второе - нам нужно найти точки соприкосновения, а не точки разногласий, в том круге проблем, который относится к Сирии".
Когда-то этот просторный фермерский дом был летней резиденцией Дага Хаммаршёльда, лауреата Нобелевской премии мира, Генсека ООН в начале 60-ых, погибшего в авиакатастрофе.