Германию захлестывает новая волна антисемитизма и на этот раз ее движущей силой являются не коренные немцы, а беженцы-мусульмане и проживающие в ФРГ выходцы из арабских государств. Такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресном интервью немецкому 10 каналу ИТВ.
ФРГ сталкивается с новой волной антисемитизма - Меркель
ФРГ сталкивается с новой волной антисемитизма - Меркель
Точка зрения
"Беженцы, в числе которых выходцы из арабских государств, принесли с собой новую форму антисемитизма"Канцлер ФРГ
"Мы сталкиваемся с новым феноменом. В страну прибыло много беженцев, среди них есть выходцы из арабских государств и они принесли с собой новую форму антисемитизма. И тот факт, что ни один детский сад или школа, ни одна синагога не могут быть оставлены без полицейского надзора, весьма удручает", - заявила Меркель.
Несколько дней назад подросток был избит в центре Берлина только за то, что у него была кипа на голове. При этом пострадавший 21-летний Адам Армуш - израильтянин арабского происхождения из нерелигиозной семьи.
Позже он рассказал журанлистам, что проводил социальный эксперимент: хотел доказать своему другу, что в Берлине евреи чувствуют себя в безопасности.
Инцидент вызвал широкий резонанс в Германии, живо напомнив о мрачном периоде в относительно недавней истории страны.