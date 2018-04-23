Макрон хочет переубедить Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вместе с супругой прибыл с трехдневным госвизитом в США.

Сразу после посадки чета направилась в Маунт-Вернон - исторический дом первого американского президента Джорджа Вашингтона, где их ждут Дональд Трамп и его супруга Меланья.

Эта первая встреча задумана в неформальной обстановке, вдалеке от телекамер. Однако уже во вторник утром лидеров Франции и США ждет более, чем насыщенная повестка дня переговоров.

Повышение США тарифов на сталь и алюминий, что в Старом свете расценивается как объявление торговой войны, ситуация на Корейском полуострове и, конечно, Ближний Восток.

Особое внимание привлекает иранская проблематика. Ранее президент Трамп пригрозил, что США выйдут из ядерного соглашения с Ираном, если в документ не будут внесены существенные изменения. Однако Франция и другие страны ЕС категорически против. Они не видят альтернаты этому соглашению, что подтвердил Эммануэль Макрон на встрече с Ангелой Меркель в преддверии визита в США.

Переговоры по иранской ядерной программе длились много лет. В результате Тегеран согласился ограничить свою ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. А Америка и страны Европы согласились свернуть санкции. И вот теперь по воле Трапма сделка оказалась под угрозой.

Международные наблюдатели неоднократно заявляли, что с 2015 года Иран выполняет все условия соглашения, касающиеся заморозки его ядерной программы. Однако Трамп убежден, что эти условия слишком мягкие и что Иран следует букве, но не духу соглашения и при этом получает все преимущества снятых санкций.