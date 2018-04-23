Французы в Нью-Йорке - о визите Макрона

Живущие в Нью-Йорке граждане Франции в подавляющем большинстве на президентских выборах в прошлом году голосовали за кандидата Макрона. Сегодня их интересует, какие шаги примет президент Макрона на дипломатическом поприще, в частности. во время своего начинающегося визита в США.

"Хорошо, что Франция была и остается первым партнером США, если речь идет об американо-общеевропейских отношениях, поскольку в данном случае Франция де-факто представляет весь ЕС, разумеется, в этом списке есть еще и Германия", - полагает известный беллетрист Марк Леви.

Оливье Кост - "стартапер", переехавший жить в Нью-Йорк четыре года назад, приложения, которые создает его компания, покупают такие гиганты, как "Майкрософт".

"Я вращаюсь в айтишной среде, пока США тут - несомненный лидер. Но Китай уже начинает наступать на пятки. Внутри Китая WECHAT опережает FACEBOOK, и объем китайского рынка в скором будущем сравняется и с американским, и общеевропейским, вместе взятыми. Так что было бы очень здорово, если США и Франция смогли бы координировать свою деятельность , поскольку фундаментальные ценности у нас общие", - считает предприниматель.

По мнению студентки Марин Габриэль Брюн-Францетти, "люди гораздо больше стали беспокоиться о завтрашнем дне, о том, как сложится их профессиональное будущее. Я - такой же мигрант, как все остальные, другое дело, что я тут нахожусь легально, но трудности в связи с текущей политикой в этой сфере при получении вида на жительства будут увеличиваться".

Лорин Хэмилтон работает в Нью-Йорке гидом, она сама разработала свои экскурсии в стороне привычных туристических маршрутов.

Она думает, "что для многих французов важным будет упрощение бюрократического процесса, связанного с получением вида на жительство".

"Французский дом" - место, где проводятся встречи французов и их американских коллег, работающих в смежных областях, они обмениваются опытом и просто общаются в профессиональном кругу.

По словам Дженнифер Мерчант, профессора университета Париж II, "президент Макрон избрал дипломатию и диалог в качестве способа общения с таким противоречивым президентом, как Трамп", и она такой подход приветствует.

Симона Бэйтман, тоже научный работник, говорит, что "самое важное - критическая оценка того, чтобыло сделано в межгосударственных отношениях, ревизия имевшихся подходов, умение поддерживать диалог, даже если не согласен с собеседником и способность открытого взгляда вперед, в будущее".

Визит Эммануэля Макрона в США начинается в понедельник.