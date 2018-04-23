Порядка 8-10 человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов Торонто. Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков в центральной части города в понедельник.
В Торонто автомобиль въехал в толпу, пострадали 8-10 человек - полиция
В Торонто автомобиль въехал в толпу, пострадали 8-10 человек - полиция
Как сообщили в полиции, водитель микроавтобуса задержан. Правоохранительные органы выясняют, что послужило причиной происшествия: на данный момент рассматриваются все версии, в том числе возможность теракта.
Район, где случился инцидент, полностью оцеплен. Закрыто даже метро. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы.