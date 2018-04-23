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В Торонто автомобиль въехал в толпу, пострадали 8-10 человек - полиция

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В Торонто автомобиль въехал в толпу, пострадали 8-10 человек - полиция

В Торонто автомобиль въехал в толпу, пострадали 8-10 человек - полиция
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Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в Торонто. Как сообщили в полиции, пострадали по меньшей мере 8-10 человек.

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