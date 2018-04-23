Мир
""Беженцы, в числе которых выходцы из арабских государств, принесли с собой новую форму антисемитизма""
Ангела Меркель
Канцлер ФРГ
"Всякий раз, когда мы выезжаем за границу, люди называют нас Швейцарией"
Мсвати III
король Свазиленда
"С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены"
Дональд Трамп
президент США
Культура
"Все его работы выполняют роль гида, но не туристического и не географического... Это путеводитель по отношениям и открытости к другим странам"
Мишель Пьер
куратор выставки
"Я хочу передать привет Олегу Дерипаске и сказать, что мы были неправы. Нас пытаются "закрыть" американцы"
Н. Рыбка
модель
"Российская кампания по дезинформации уже началась. Количество троллей из России увеличилось в 2000 раз за последние сутки. Мы продолжим сообщать о подобных фактах"
Дана Уайт
официальный представитель Пентагона
""Лучше рассказать самой, чем если это сделает кто-то другой""
Кончита Вурст
певица
"С глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром от осложнений после пневмонии. Нам всем будет сильно его не хватать."
Билл Роджин
менеджер Рональда Ли Эрмея
мир
В Торонто автомобиль въехал в толпу, пострадали 8-10 человек - полиция
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Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в Торонто. Как сообщили в полиции, пострадали по меньшей мере 8-10 человек.