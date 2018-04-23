Накануне в Ереване участники мирного митинга решили продолжать акции гражданского протеста каждый день утром, а вечером собираться на площади Республики столицы страны.
Протесты в Армении не стихают
Протесты в Армении не стихают
Более 200 манифестантов были доставлены в полицейские участки, позднее стало известно, что большая их часть была отпущена.
Помимо лидера оппозиции Никола Пашиняна были задержаны и депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян. А до этого попытка переговоров Никола Пашиняна и Сержа Саргсяна провалилась.
Массовые протесты в Армении начались из-за выдвижения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Это первые выборы премьера после того, как Армения в результате конституционной реформы перешла от президентской к парламентской форме правления.