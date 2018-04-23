Датская прокуратура потребовала пожизненного заключения для изобретателя Петера Мадсена, которого обвиняют в жестоком убийстве шведской журналистки. Процесс длился несколько месяцев, судьи должны вынести решение в среду.
Дело Мадсена: прокурор требует пожизненное
Дело Мадсена: прокурор требует пожизненное
Сторона обвинение считает Мадсена опасным для общества и в качестве альтернативы предлагает закрытую психиатрическую клинику — хотя и отвергает версию о его невменяемости.
Защита настаивает, что доказательств убийства до сих пор нет:
«Я не считаю, что заявления об опасности Мадсена для общества имеют отношение к процессу, учитывая представленные доказательства. Следствие, по моему мнению, не сумело разобраться с доказательствами этого дела, и теперь я жду решения суда», — заявила адвокат Бетина Хальд Энгмарк.
В августе прошлого года Мадсен пригласил шведскую журналистку Ким Валль на подводную лодку собственной постройки. Позже в море были найдены части её тела.
По версии обвинения, Мадсен убил и расчленил женщину из-за своих сексуальных фантазий.
По версии изобретателя, Валль отравилась газом из-за аварии на лодке, и он был вынужден расчленить тело.