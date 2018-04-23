ПАСЕ расследует случаи внутренней коррупции

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), международной организации, которая следит за соблюдением права человека и принципов демократии, попали под "серьёзное подозрение" в коррупции. Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, некоторые депутаты стали предметом "неоправданной щедрости" азербайджанских властей в обмен на лояльное отношение к Баку.

Всего год спустя после того, как ПАСЕ организовала специальное расследование так называемого дела Caviargate (или «икорная дипломатия»), в минувшее воскресенье три работавшие над этим делом эксперта опубликовали обширный доклад более чем 200 страниц.

Вердикт: "Существуют весомые основания полагать, что несколько нынешних и бывших депутатов ПАСЕ замешаны в коррупции в пользу Азербайджана".

Члены ПАСЕ из разных стран Совета Европы, некоторые из которых работали в качестве Докладчиков по Азербайджану, подозреваются в том, что они были "куплены" азербайджанскими властями в обмен на их голоса в январе 2013 года против отчета, осуждающего положение политзаключенных в этой бывшей советской республике.

Чёрная икра и отели 5 звёзд

Некоторым депутатам ПАСЕ дарили чёрную икру, дорогие ковры и оплачивали проживание в роскошных отелях в Баку, - в обмен на лоббирование интересов властной элиты республики.

«Парламентариям, замешанным в деле, рекомендовано приостановить свою депутатскую деятельность, пока комитет ПАСЕ рассматривает каждый отдельный случай [коррупции]», - заявил перед журналистами председатель ПАСЕ Мишель Николетти.

Среди парламентариев, попавших под подозрение, - бывший депутат от немецкой партии ХСС, которая выступает в блоке с ХДС канцлера Ангелы Меркель. Согласно данным ПАСЕ, он получил около 800.000 евро через подставные компании.

Ещё одна депутат ХДС, ранее также работавшая в ПАСЕ, также отличилась тем, что получала денежное вознаграждение посредством своего однопартийца, которого в ассамблее уже прозвали "ключевым лоббистом" Азербайджана.

Но основное внимание в докладе уделяется экс-председателю ПАСЕ, испанцу Педро Аграмунту, который ушел в отставку в октябре 2017 года под грузом коррупционных обвинений в свой адрес.

В документе упоминаются несколько "элементов расследования", доказывающих, что Педро Аграмунт играл "ведущую роль" в принятии решений ПАСЕ в пользу Азербайджана.

"Серьёзные подозрения" в коррупции также относятся к его избранию председателем группы Европейской народной партии (ЕНП), которое предшествовало его назначению на пост главы ПАСЕ.

Дело Луки Волонте

В серию коррупционных расследований попал также итальянский парламентарий правого политического фланга Лука Волонте, с конца 2016 года ставший предметом судопроизводства у себя на родине по обвинениям в отмывании денег.

Его подозревали в том, что он получил взятку в 2,4 млн евро из Баку.

Независимое расследование выяснило, что Лука Волонте "сыграл важную роль в подрывной деятельности", направленной на отказ от публикации доклада 2013 года о политических заключенных в Азербайджане. Он получил немало денежных переводов "от Азербайджанских властей через британские оффшорные компании".

Дело об "икорной дипломатии" попало на передовицы нескольких крупнейших европейских газет ещё в прошлом году и было опубликовано, в частности, во французской Le Monde, английской Guardian и немецкой Süddeutsche Zeitung.

Доклад о коррупции в ПАСЕ был написан тремя экспертами. Это бывший французский судья в делах по борьбе с терроризмом Жан-Луи Бругйер, экс-глава Европейского суда по правам человека, британец Николас Братс и шведский адвокат Элизабет Фура.

Публикация скандального доклада совпала с открытием весенней сессии ПАСЕ, в которой принимают участие 324 парламентария из 47 государств-членов Совета Европы, в том числе 28 стран-членов ЕС.

ПАСЕ лишена законотворческих полномочий и заседает в Страсбурге четыре раза в году для обсуждения на общеевропейском форуме вопросов защиты прав человека, верховенства права и борьбы с коррупцией.