Реформа системы социального обеспечения в Никарагуа, которая привела к масштабным антиправительственным выступлениям, будет отменена. Об этом заявил в воскресенье президент центральноамериканской республики Даниэль Ортега.
Реформа отменяется
Реформа отменяется
"Вчера вечером мы сообщили, что наши представители, наши делегаты, будут готовы сесть за стол переговоров с протестующими. Я хочу, чтобы они обсудили прежде всего страхование рабочих. Мы не можем допустить продолжение хаоса, преступлений и мародерства", - заявил Даниэль Ортега.
Акции протеста против реформы, предусматривающей увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования, сотрясают Никарагуа с 18 апреля. По данным местных СМИ, в ходе столкновений между полицией и протестующими погибли более 30 человек, ранения получили около 70. Среди жертв оказался директор новостного портала "Меридиано" Анхель Эдуардо Гаона. Он был застрелен, когда в прямом эфире вел репортаж о манифестациях.