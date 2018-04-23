Власти Никарагуа отменили реформу, приведшую к беспорядкам в стране
Президент Никарагуа отменил приведшую к протестам реформу социального страхования, которая привела к масштабным антиправительственным выступлениям по всей стране.
Массовые акции протеста в Никарагуа проходят с прошлой среды. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли порядка 30 человек.
Среди жертв оказался директор новостного портала "Меридиано" Анхель Эдуардо Гаона: он был застрелен, когда в прямом эфире вел репортаж о манифестациях.