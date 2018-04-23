В Кабуле почтили память жертв теракта

В Кабуле состоялась акция памяти жертв теракта, произошедшего в афганской столице 22 апреля. Ее участники выложили из свечей слова: "Остановите геноцид". Взрыв, в результате которого погибли 57 человек и 119 были ранены, произошел в воскресенье утром рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Афганские власти рассказали, что все погибшие в результате атаки – гражданские лица, многие из них – женщины и дети. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ. За последнюю неделю в Афганистане произошло уже несколько атак на центры регистрации избирателей. Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля.