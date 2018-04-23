Мужчина, устроивший переполох на Мон-Сен-Мишель во Франции, задержан. Как сообщили в правоохранительных органах, при нем не было никакого оружия.
Инцидент на Мон-Сен-Мишеле: подозреваемый задержан
Инцидент на Мон-Сен-Мишеле: подозреваемый задержан
В воскресенье 36-летний мужчина привлек всеобщее внимание после того, как начал выкрикивать угрозы в адрес полицейских. Затем он скрылся с места, смешавшись с толпой туристов. Из соображений безопасности полиция на несколько часов эвакуировала весь остров Мон-Сен-Мишель.
Впоследствии возмутитель спокойствия был обнаружен на обочине автомагистрали в районе города Кан к востоку от Мон-Сен-Мишеля. Установить его местонахождение удалось по сигналу с одной из придорожных бензоколонок, где подозреваемый "хвастался своими угрозами" в адрес полицейских.
Ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с торговлей наркотиками, а также за вождение без прав. Мон-Сен-Мишель является одним из самых посещаемых туристами мест Франции, уступая по популярности лишь Эйфелевой башне и Лувру.