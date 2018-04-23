Джихадизм в Моленбеке: кому верить?

Жители Моленбека недолюбливают журналистов, которые называют эту бедную коммуну Брюсселя рассадником терроризма. Здесь готовили свои нападения в Бельгии и Франции в обьщей сложности около 80 джихадистов, в том числе Абауд, Неммуш, Абдеслам. 40 процентов местной молодежи не имеют работы. Ибрагим Уассари создал для них центр энтузиастов Моленбека - Molengeek.

«В молодых людях Моленбека я вижу не одну из проблем нашего общества, а решение этих проблем, - говорит он. - В них много таланта, это потенциал нашего общества. Молодежь здесь не создаёт проблем, о которых утверждают некоторые СМИ".

Пресса сообщает, что многолетний бургомистр Моленбека Франсуаза Шепманс запрещала акции против исламского экстремизма, помогала поселиться и зарегистрироваться иммигрантам из Африки, чтобы получить их голоса на выборах.

Сама она называет другие свои цели:

«Для нас образование фундаментально. Мы предпринимаем большие усилия, поощряем разную деятельность в Молебеке, что люди, граждане встречались, и разрушились все границы внутри нашей коммуны, - сказала Шепманс. Я убеждена, что у нас есть культурный и спортивный потенциал, в Моленбеке много молодых людей, получивших признание как спортсмены".

Журналисты писали, что два соперничающих полицейских управления — фламандское и валлонское - не смогли договориться, в чьем ведении находится коммуна, и какое-то время Моленбек вышел из-под надзора правоохранителей. Но сейчас за порядком следят федеральные органы, и учащийся англичанин чувствует себя в безопасности:

«Когда я впервые начал приезжать в Моленбек, я немного нервничал, зная о его репутации, о том, что случалось раньше, - сказал Сэм Уилкинсон. - Но теперь я приезжаю сюда каждый день, и у меня никогда не было проблем. Все люди здесь очень приятные, отзывчивые и и дружелюбные».

Выходцы из Моленбека, вступившие в группировку "Исламское государство", не проявляли особой религиозности, потребляли алкоголь, наркотики, веселись в ночных клубах. Но расследование, проведенное после взрывов в Брюсселе в 2016 году, установило, что в местной мечени праповедовали джихадизм.