Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребёнка. По традиции, официальное объявление разместили во внутреннем дворе Букингемского дворца. Это мальчик, весом 3800, появился на свет в 11:01 утра в больнице святой Марии в лондонском районе Паддингтон.
Кейт Миддлтон родила сына
Кейт Миддлтон родила сына
При рождении сына присутствовал принц Уильям. И мать и ребёнок, как сообщается, чувствуют себя хорошо.
Елизавета II и вся королевская семья встретили эту новость с восторгом. Имя пятому в очереди на британский престол будет выбрано через несколько дней.
Это третий ребёнок герцогской пары. В июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015 — девочка Шарлотта.
Пол будущего ребёнка не собирались обнародовать до момента рождения. Однако две недели назад проговорился сам принц Уильям — после победы любимой футбольной команды он заявил, что хотел бы назвать сына в честь одного из игроков.