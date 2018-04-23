В Гааге в суде ООН начались апелляционные слушания по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Защита требует отменить вынесенный ранее приговор, предусматривающий 40 лет тюремного заключения, и пересмотреть дело.
Апелляционные слушания по делу Караджича
Апелляционные слушания по делу Караджича
Адвокат Караджчиа Кейт Гибсон заявила о нарушении процессуальных норм. "Президента Караджича заставили сделать выбор между тем, чтобы представлять себя самостоятельно либо свидетельствовать в свою защиту. И таким образом его право на самостоятельное представление своих интересов в суде было нарушено".
Приговор Караджчиу был вынесен судьями Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии , который официально закрылся в декабре. Среди преступлений, вменяемых ему в вину — массовые убийства в Сребренице в 1995 году. Обвинение добивается признания Караджича виновным в геноциде и требует пожизненного заключения.
Слушания продлятся два дня. Перед их завершением с обращением к судьям выступит сам Караджич.
Представительницв организации "Матери Сребреницы" Мунира Субасич говорит: "Если не будет пожизненного заключения, то это — не наказание. Если его не осудят за геноцид, то это — не наказание".
Окончательное решение по апелляции Караджича будет вынесено к концу года