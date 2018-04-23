Будапешт осваивает спортивный туризм

Тысячи болельщиков съезжаются в Будапешт, где проходит Чемпионат мира по хоккею с шайбой в I-м дивизионе. Их прибытию рады не только национальные команды, но и представители турбизнеса. Доходы от спортивного туризма составляют более 450 миллиардов евро в год.