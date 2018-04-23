Тысячи болельщиков съезжаются в Будапешт, где проходит Чемпионат мира по хоккею с шайбой в I-м дивизионе. Их прибытию рады не только национальные команды, но и представители турбизнеса. Доходы от спортивного туризма составляют более 450 миллиардов евро в год.
Будапешт осваивает спортивный туризм
Будапешт осваивает спортивный туризм
"Мы приехали в Будапешт на целую неделю из Ковентри. Мы сопровождаем нашу местную команду Coventry blades и вообще британских спортсменов повсюду. А раз уж мы здесь, то обязательно постараемся прокатиться на лодке по Дунаю, посетить несколько музеев," - говорят британские фанаты.
"Мне уже не раз удавалось поддержать венгерскую команду на турнирах в Швейцарии году и Словении, в Будапеште - дважды - и Кракове", - говорит венгерская болельщица.
В прошлом году благодаря проведению Чемпионата мира по водным видам спорта рост туристического потока в Венгрию составил 40%. В результате, доходы только местных гостиниц увеличились на 43%.
В целом, по прогнозам аналитиков, к 2021 году популярность спортивного туризма в мире вырастет на более чем 41,45%.
"Билеты на матчи были распроданы еще до начала чемпионата. Фанаты прибыли в Венгрию из Великобритании, Казахстана - отовсюду", - отмечает Беатрикс Ашбот, корреспондент "Евроньюс".