Серьезные столкновения между мигрантами и греческими националистами произошли в ночь на понедельник на острове Лесбос. По сообщениям местных властей, пострадали по меньшей мере 10 человек - мигранты, главным образом из Афганистана. В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице.
Лесбос: столкновения между мигрантами и греческими националистами
Лесбос: столкновения между мигрантами и греческими националистами
Агрессивно настроенная группа ультраправой молодежи минувшей ночью приехала к лагерю беженцев и начала закидывать местных обитателей бутылками, камнями, а также петардами. Оперативно вмешавшаяся полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона экстремистов.
Именно Лесбос стал символом миграционного кризиса в Европе, поскольку этот греческий остров принял на себя основной поток беженцев с Ближнего востока. В настоящее время на Лесбосе проживает более 6,5 тыс. нелегальных иммигрантов, при том что местные лагеря для беженцев рассчитаны всего на 3 тыс. человек.