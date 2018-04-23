В Европе растет мода на огороды. Особой популярностью новое увлечение пользуется в ФРГ: жители этой страны готовы тратить на садоводство все больше времени и денег. Не прочь прополоть грядку хотя бы раз в неделю каждый третий немец
Мода на огороды
Мода на огороды
"Сад дает нам возможность на некоторое время забыться. В нашей жизни все больше стресса, спешки, цифровых технологий. Потому кусочек земли и становится таким важным ее элементом. Это что-то вроде "зеленого оазиса" для нашего общества", - говорит директор Industrieverband Garten Анна Хакштейн.
Не последнюю роль в популяризации садоводства играет и мода на здоровое питание: европейцы стремятся выращивать экологически чистые продукты.
В среднем, они тратят на товары для сада около 175 евро в год, немцы - до 225.
В 2017 году доход от продаж подобных товаров в Германии составил 18,5 млрд евро. По прогнозам экспертов, это не предел. Мода на собственные грядки или хотя бы горшки с рассадой неуклонно растет последние пять лет.