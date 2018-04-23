Франция ужесточает миграционную политику. Национальная Ассамблея одобрила законопроект, который предложила к рассмотрению партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!". За документ проголосовали 228 депутатов, против - 139, 24 воздержались.
Франция ужесточает миграционную политику
Франция ужесточает миграционную политику
Законопроект вызвал ожесточенные дебаты в нижней палате французского парламента.
Однопартийцы президента называют его главной задачей борьбу с бюрократическими проволочками в процессе предоставления убежища: сокращаются сроки подачи соотвествующих заявлений. Только в прошлом году с таким прошением к французским властям обратились более 100 тысяч иностранцев.
В то же время, левые осуждают "криминализацию" мигрантов. Так, вводится наказание за незаконный въезд на территорию Франции в виде тюремного заключения до одного года. Кроме того, увеличивается общий срок содержания под стражей нелегалов с 45 до 90 дней. Причем, несовершеннолетние будут находиться за решеткой вместе с семьями.
В свою очередь, ультраправые недовольны смягчением наказания за помощь нелегалам из гуманитарных соображений. В настоящий момент во Франции продолжается судебный процесс над фермером Седриком Эрру, который помогал мигрантам пересечь франко-итальянскую границу и давал им приют.
Окончательно судьба нового законопроекта решится в июне - после рассмотрения в Сенате.