Брюссель защитит своих информаторов. Согласно новому законопроекту Еврокомиссии, лицам, раскрывшим конфиденциальные данные о корпоративных нарушениях европейских норм, будет предоставлен иммунитет от судебного преследования и профессиональных взысканий.

"Я не знаю ни одного информатора, который бы пожалел о своем поступке. В моем случае раскрытие секретных документов оказалось в центре важнейших дебатов и, в конце концов, привело к введению автоматического обмена информацией о налоговом регулировании. Десять лет назад о последнем никто и не слышал. А сегодня обмен информацией лежит в основе обсуждений более справедливого налогообложения компаний в Европе. Эти публичные дебаты и введение юридических норм - вот ради чего я и пошел в свое время на риск", - говорит разоблачитель по делу LuxLeaks Антуан Дельтур.

Бывший сотрудник компании PwC Антуан Дельтур в 2014 году передал журналистам секретные документы об уклонении от уплаты налогов крупнейших международных корпораций при поддержке Люксембурга.

"Информаторы - главный источник журналистских расследований. А без них демократия просто не может существовать. Данный вид журналистики выполняет чрезвычайно важную роль "сторожевого пса". Это один из фундаментов любого демократического государства" , - говорит первый замглавы Еврокомиссии, комиссар ЕС по межведомственным отношениям и верховенству права Франс Тиммерманс.

Согласно новому законопроекту, информаторы могут получить юридическую и даже финансовую помощь. Компании не смогут их ни уволить, ни понизить в должности.

Для вступления в силу документ должны одобрить Европарламент и все страны-участницы ЕС.