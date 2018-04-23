Евросоюз на защите "свистунов" (изобличителей)

Евросоюз сотрясают скандалы, связанные с утечкой информации изнутри компаний и организаций. Её сливают прессе и властям сотрудники, которые изобличают в различных нарушениях собственное начальство, фигурально говоря, дуют в свисток. Первый вице-президент Еврокомиссии объявил в понедельник, что для их защиты подготовлен проект союзного закона:

"Эти свистуны, как вы знаете, являются важнейшим источником для журналистских расследований, это форма журналистской демократии, без которой не обойтись, - сказал Франс Тиммерманс. - Обеспечение роли блюстителя законности, которую берут на себя расследователи, имеет критически важное значение в наших демократических обществах, это один из институтов демократии. Поэтому мы предлагаем, чтобы информаторы были защищены, когда у них есть хорошие основания выносить сор на публику».

Благодаря публикации “панамских документов” , в бюджеты стран Евросоюза поступит немало денег, которые в противном случае фирмы и состоятельные люди укрывали бы от налогов в офшорах. Эти сведения, предположительно, передал журналистам сотрудник хранившей их юридической компании Mossack Fonseca. Новый закон, возможно убережет таких информаторов от мести выведенных на чистую воду богачей.