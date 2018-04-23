Герцогиня Кембриджская доставлена в роддом

Герцогиня Кембриджская Кэтрин в понедельник утром была доставлена в больницу святой Марии в Паддингтоне, где в ближайшее время должен появиться на свет наследник или наследница британской короны. Как сообщается, до больницы она добралась на автомобиле в сопровождении супруга. У клиники, где в июле 2013 года у пары появился на свет первенец Джордж, а в мае 2015-го - его сестра Шарлотта, уже собрались многочисленные поклонники королевской семьи.