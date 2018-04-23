Ученые ЕС заправят машины соломой

Пшеничная солома - натуральный продукт, который, как выяснили специалисты, может стать исходным материалом для биотоплива наших авто. Речь идет о биобутаноле, или бутиловом спирте. Насколько сложен технологический процесс и насколько качественно искомое топливо? Ответ на эти и другие вопросы ищет группа ученых Европейского исследовательского проекта в Испании. По предварительным оценкам экспертов, новинка может обойти другие виды биотоплива, так как и экологичнее, и дешевле.
Инес дель Кампо, инженер-химик: "По сравнению с имеющимися видами биотоплива бутанол намного тяжелее. Он медленнее испаряется, гораздо менее летуч. Это значит, меньше загрязняющих выбросов в атмосферу и меньше риска на заправочных станциях и в промышленности".
Переработка соломы в эффективное и безопасное топливо - сложный процесс, предусматривающий активное химическое реагирование на молекулярном уровне. Ученые пробуют самые разные варианты в поисках надежного и безопасного рецепта получения биобутанола.
Иранцу Алегриа, биолог: "Мы измельчаем солому, затем нагреваем полученную биомассу до 175 градусов в течение пяти минут, добавляем кислоту... Так мы создаем микробиологическую среду для ферментации; потом помещаем в нашу заготовку специальные бактерии, которые и способствуют оптимальному процессу брожения. В конце концов получаем и очищаем искомый продукт - бутанол".
Впервые бактерии, которые способны запустить процесс получения бутилового спирта, были выращены биологами Великобритании. В ходе экспериментов выяснилось, что микроорганизмы плохо реагируют на некоторые задействованные в производственном процессе химикаты.
Холли Смит, микробиолог: "Выяснилось, что добавки которые изначально использовались при изготовлении биобутанола, были не идеальны для микроорганизмов: бактерии плохо реагировали, замедляя ферментацию. Вот почему мы работаем над разведением разновидности бактерий, имеющей более высокий порог устойчивости перед химикатами".
Лабораторные исследования показали: биобутанол - удачный компонент для топливных "коктейлей", он хорошо смешивается с дизелем и бензином. Теперь ученым предстоит отрегулировать пропорции так, чтобы вывести новинку на рынок.
Скотт Эдвард Тимоти Дейвис, инженер: "Технология производства биобутанола в целом отработана. Теперь мы ищем способ сделать процесс дешевле. Думаю, до широкой коммерциализации пройдет лет 5-10. Да, и не забудьте, что вывод на рынок биобутанола потребует поправок в законы, регулирующие рынок автомобильного топлива. Только за законы никто не возьмется, пока на новинку не установится устойчивый рыночный спрос".
По словам ученых, их вдохновляет поставленная властями ЕС задача - перевести 10% европейского транспорта на биотопливо к 2020 году.