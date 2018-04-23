Ученые ЕС заправят машины соломой

Пшеничная солома - натуральный продукт, который, как выяснили специалисты, может стать исходным материалом для биотоплива наших авто. Речь идет о биобутаноле, или бутиловом спирте. Насколько сложен технологический процесс и насколько качественно искомое топливо? Ответ на эти и другие вопросы ищет группа ученых Европейского исследовательского проекта в Испании. По предварительным оценкам экспертов, новинка может обойти другие виды биотоплива, так как и экологичнее, и дешевле.

Инес дель Кампо, инженер-химик: "По сравнению с имеющимися видами биотоплива бутанол намного тяжелее. Он медленнее испаряется, гораздо менее летуч. Это значит, меньше загрязняющих выбросов в атмосферу и меньше риска на заправочных станциях и в промышленности".

Переработка соломы в эффективное и безопасное топливо - сложный процесс, предусматривающий активное химическое реагирование на молекулярном уровне. Ученые пробуют самые разные варианты в поисках надежного и безопасного рецепта получения биобутанола.