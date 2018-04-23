Балет как средство спасения от насилия в фавелах

Как быть, если ты ребёнок, живёшь в одном из самых неблагополучных районов в мире и хочешь быть как можно дальше от насилия? Для девочек в одной из фавел Рио-де-Жанейро Град Божий придумали выход.

Местные жители создали некоммерческий проект, в рамках которого для детей открыли школу балета. Обучение стоит 5 долларов в месяц, занятия проходят два раза в неделю, если не мешают гангстеры. По словам учителя балета Кристины Алечо, «если на улице конфликт, занятия отменяются». «Гораздо хуже, когда начинается перестрелка, а мы уже здесь, — продолжает она. Тогда мы бросаемся на этаж ниже, который лучше защищён, и дожидаемся, пока стрельба не стихнет. Или бывает, мы слышим стрельбу где-то рядом, а девочки настолько привыкли к этому, что занятия продолжаются, как будто ничего не произошло».

В школе балета в фавелах проходят занятия для детей разного уровня подготовки: от простейших движений до сложных партий. Сами девочки рассказывают, что у них появилась надежда, что когда-нибудь они станут профессиональными танцовщицами или хотя бы начнут жить лучше