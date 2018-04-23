Прямо во время манифестации представители армянской общины французского Лиона услышали новость об отставке премьера Сержа Саргсяна — именно этого активисты добивались полторы недели:
От протестов к ликованию
От протестов к ликованию
«Мы так тронуты, так взволнованы. Мы ведь уже потеряли голос — несколько дней кричим в поддержку народа Армении».
«Если ты возглавляешь страну, ты должен быть готов отдать ради неё всё, включая свою жизнь. А он поступал совершенно иначе, используя все богатства и энергию армян в своих собственных интересах».
Произошедшее сразу же назвали «бархатной революцией» — бескровной сменой власти. Протесты в самой Армении и среди диаспоры за рубежом продолжались 11 дней.
«Молодёжь Армении совершила бархатную революцию, без стычек с полицией. Когда они встречали полицейских, то поднимали руки. Армения — не Украина или какая-нибудь другая страна. Мы совершили бархатную революцию».
«Армянская молодёжь, студенты показали свою силу, свою приверженность политическим действиям, устремлённость в будущее».
Как и в Армении, акция протеста в Лионе быстро превратилась в ликование.